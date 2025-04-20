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Gaziosmanpaşa'da akran kâbusu! Saçını kopararak kameraya güldü

Güncelleme Tarihi:

#Gaziosmanpaşa#Darp#Şiddet
Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2025 09:58

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde bir çocuk, yaşıtları tarafından darbedildi. Darp anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, kız çocuğunun saçının koparıldığı, yere düşürüldükten sonra da tekme tokat darbedildiği anlar görülüyor.

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Olay Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 4 çocuk, kendi yaşıtları olan kız arkadaşlarını, kendilerine ve ailelerine küfür ettiği gerekçesiyle boş araziye buluşmaya çağırdı. Buluşma yerine gelen kız çocuğu, burada arkadaşlarıyla bir süre tartıştı. Tartışmanın ardından 3 kız çocuğu arkadaşlarını darbetmeye başladı. O anlar gruptaki diğer kız çocuğu tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

SAÇINI KOPARARAK KAMERAYA GÜLDÜ

Görüntülerde, kız çocuklarının arkadaşlarını tokatlayıp yere düşürdükleri, yere düştükten sonra ise tekmeledikleri anlar yer alıyor. Darbedilen kız çocuğu diğer kızların ellerinden kurtulmak isterken çığlık atıyor.

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Darp sırasında kız çocuklarından birinin, darbettikleri arkadaşlarının saçını kopararak kameraya gösterip güldüğü anlar da görülüyor.

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#Gaziosmanpaşa#Darp#Şiddet

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