Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Gaziosmanpaşa'da kavga eden kadınları kimse ayıramadı

Güncelleme Tarihi:

#Kavga#Gaziosmanpaşa#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2023 11:47

Gaziosmanpaşa'da kavga eden iki kadını çevredekiler ayırmakta zorlandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Olay, Bağlarbaşı Mahallesi Bağlarbaşı Caddesi'nde meydana geldi. Kavga eden iki kadını çevredekiler ayırmakta güçlük çekti. Kavgaya tutuşan iki kadın, birbirlerinin saçını çekti. Çevredekiler, olan biteni anlamaya çalışırken, bir erkek de kadını ayırmaya çalıştı. Kavga sırasında kadın, yakını ile ayırmaya çalışan erkeğe de vurdu.

O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavganın, kadınlardan birinin eşini, sevgilisi olduğu öne sürülen kadınla el ele görünce çıktığı öne sürüldü.

Dakikalar süren Kavga sonrası uzaklaşan tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kavga#Gaziosmanpaşa#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!

Avrupada sıcak hava rekorlar kırıyor Türkiyede 2023 kışı nasıl geçecek 12 Ocaka dikkat

Avrupa'da sıcak hava rekorlar kırıyor! Türkiye'de 2023 kışı nasıl geçecek? '12 Ocak'a dikkat!'

#Hava Durumu
Pele onu yıllar evvel veliahtı ilan etmişti... Samimi bir iltifat genç bir futbolcunun hayatını nasıl değiştirdi

Pele onu yıllar evvel veliahtı ilan etmişti... Samimi bir iltifat genç bir futbolcunun hayatını nasıl değiştirdi?

#Pele
Gram altın bir kez daha rekor tazeledi Yükseliş devam eder mi Uzmanlar 2023 beklentilerini anlattı...

Gram altın bir kez daha rekor tazeledi! Yükseliş devam eder mi? Uzmanlar 2023 beklentilerini anlattı...

#Altın

BAKMADAN GEÇME!

Avrupada sıcak hava rekorlar kırıyor Türkiyede 2023 kışı nasıl geçecek 12 Ocaka dikkat

Avrupa'da sıcak hava rekorlar kırıyor! Türkiye'de 2023 kışı nasıl geçecek? '12 Ocak'a dikkat!'

#Hava Durumu
Pele onu yıllar evvel veliahtı ilan etmişti... Samimi bir iltifat genç bir futbolcunun hayatını nasıl değiştirdi

Pele onu yıllar evvel veliahtı ilan etmişti... Samimi bir iltifat genç bir futbolcunun hayatını nasıl değiştirdi?

#Pele
Gram altın bir kez daha rekor tazeledi Yükseliş devam eder mi Uzmanlar 2023 beklentilerini anlattı...

Gram altın bir kez daha rekor tazeledi! Yükseliş devam eder mi? Uzmanlar 2023 beklentilerini anlattı...

#Altın