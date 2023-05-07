Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Gaziosmanpaşa'da kahvehaneye silahlı saldırı kamerada

Güncelleme Tarihi:

#Gaziosmanpaşa#İstanbul#Silahlı Saldırı
Gaziosmanpaşada kahvehaneye silahlı saldırı kamerada
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2023 12:54

Gaziosmanpaşa'da bir kahvehane silahlı saldırı yapıldı. Ölen ya da yaralanmanın olmadığı saldırı güvenlik kamerası ile kaydedildi.

Haberin Devamı

Olay, cuma günü saat 03.00 sıralarında Küçükköy Mahallesi'nde bir kahvehanede meydana geldi. Kapalı olan kahvehanenin önüne gelen bir kişi, yanında getirdiği tabanca ile kahvehaneyi kurşunladı.

Gaziosmanpaşada kahvehaneye silahlı saldırı kamerada

Şüpheli koşarak olay yerinden ayrıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kurşunlar kahvehanenin camlarına ve içeride bulunan televizyona isabet etti. Olay saati kahvehanenin kapalı olması facianın önüne geçti. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. İş yeri sahibi sahibi Mehmet Gümüş, kurşunlanma sonrası müşterilerinin korktukları için artık kahvehaneye gelmediklerini belirterek, şüphelinin en kısa sürede yakalanmasını istedi.

Haberin Devamı

Gaziosmanpaşada kahvehaneye silahlı saldırı kamerada

"OLAYIN AYDINLATILMASINI İSTİYORUZ"

Kahvehane sahibi Mehmet Gümüş, "Gece saat 03.00 gibi evde yatıyordum. Yanımdaki esnaf arkadaş aradı beni, 'Kahvehanen taranmış, gel' dedi. Geldim, polisler de gelmişti. Kahvehane kurşunlanmıştı. Düşmanım yok, kimseyle alıp vereceğim yok. 30-40 bin lira zararım var. Karakola gidip ifademizi verdik, şikayetçiyiz. Bu olayın aydınlatılması istiyoruz. Bugün cumartesi normalde kalabalık oluyordu, burada şuan kimse yok" dedi.

Gaziosmanpaşada kahvehaneye silahlı saldırı kamerada

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gaziosmanpaşa#İstanbul#Silahlı Saldırı

BAKMADAN GEÇME!

NBA yıldızı Jimmy Butler’ın film gibi hikâyesi: 13 yaşında sokağa atıldı, bir aile tüm yaşamını değiştirdi

NBA yıldızı Jimmy Butler’ın film gibi hikâyesi: 13 yaşında sokağa atıldı, bir aile tüm yaşamını değiştirdi

#Jimmy Butler
Bahar alerjisi artık daha güçlü ‘Şiddetli bulgularla ilk defa başvuran hastamız çok fazla | 7 SORU 7 YANIT

Bahar alerjisi artık daha güçlü! ‘Şiddetli bulgularla ilk defa başvuran hastamız çok fazla' | 7 SORU 7 YANIT

#Sağlık
BİR SORUDAN FAZLASI | Neden düğünümün kurallarına uymuyorsun

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden düğünümün kurallarına uymuyorsun?

#BSF