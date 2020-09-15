Gaziosmanpaşa'da kahvede çay içerken öldürülen kişinin firari zanlısı yakalandı

Olay, 29 Ağustos Cumartesi günü saat 22.00'da Merkez Mahallesi Sokullu Mehmet Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir kahvehane önünde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında husumet nedeniyle silahlı çatışma çıktı. Olay sırasında kahvehane önünde çay içen Samet Mertol (43) vücuduna kurşun isabet etmesi sonucu yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, yaptığı çalışmaların sonucunda olaya karışan Sertan G.(23) ve Tolga A.(24) isimli 2 şüpheliyi yakalamıştı. İki şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

CİNAYETİN FİRARİ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Cinayet Büro ekipleri, soruşturma devamında olaya karışan üçüncü şüphelinin kimliğini tespit etti. Ekipler yaptığı çalışmaların sonucunda Doğukan M.(19)'yi gözaltına aldı. Şüpheli Doğukan M.' nin 2 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Şubede işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Cinayetin firari şüphelisi çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.