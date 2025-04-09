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Gaziosmanpaşa'da kadına şiddet! Kucağında bebeği olan eşini darbetti

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#Gaziosmanpaşa #Kadına Şiddet#Darp
Gaziosmanpaşada kadına şiddet Kucağında bebeği olan eşini darbetti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2025 11:38

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir kişi, sokak ortasında kucağında bebeği bulunan eşini darbetti. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, arkadaşları araya girerek kadını kurtardı.

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Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, araçla birlikte ikamet ettikleri sokağa gelen çift, araç içinde tartışmaya başladı. Tartışma sırasında adam, eşini araçtan indirip, kucağında bebek olmasına rağmen saldırdı.

O anlarda araçta bulunan arkadaşları duruma müdahale ederek engellemeye çalıştı. Adamın kadını darbettiği anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde kadının kucağındaki bebeğe rağmen darbedildiği ve arkadaşlarının araya girerek, müdahale ettiği görülüyor.

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#Gaziosmanpaşa #Kadına Şiddet#Darp

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