Gündem Haberleri

Gaziosmanpaşa’da kadına şiddet iddiası: Şüpheliye ve aracına saldırdılar

Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2025 11:28

Gaziosmanpaşa'da iddiaya göre bir kişi sokak ortasında kadına şiddet uyguladı. Bunun üzerine şüpheliye mahalle sakinleri tepki gösterdi. Darbedildiği öne sürülen kadın bir süre sonra mahalle sakinleriyle şüpheliye saldırdı. Çevrede toplanan kalabalık şüpheliye ve aracına saldırdı bu sırada araçta hasar meydana geldi. Olay anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Olay, dün gece saatlerinde Karadeniz Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sokak ortasında kadına şiddet uygulandığını gören mahalle sakinleri duruma müdahale etti. Tepkilerin kısa sürede büyümesiyle çevrede gerginlik yaşandı.

TEKME VE YUMRTUKLARLA SALDIRDI

Darbedildiği öne sürülen kadın da bir süre sonra mahalle sakinleriyle şüpheliye saldırdı. Şüpheli ise aracına binerek olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Bu sırada mahalle sakinleri araca yönelerek minibüse tekme yumruk ve sopalarla saldırdı.

,Araçta hasar meydana gelirken, olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

#Gaziosmanpaşa#Kadın Şiddeti#Mahalle Sakinleri

