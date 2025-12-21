Gaziosmanpaşa’da kadına şiddet iddiası: Şüpheliye ve aracına saldırdılar

Haberin Devamı

Olay, dün gece saatlerinde Karadeniz Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sokak ortasında kadına şiddet uygulandığını gören mahalle sakinleri duruma müdahale etti. Tepkilerin kısa sürede büyümesiyle çevrede gerginlik yaşandı.

Darbedildiği öne sürülen kadın da bir süre sonra mahalle sakinleriyle şüpheliye saldırdı. Şüpheli ise aracına binerek olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Bu sırada mahalle sakinleri araca yönelerek minibüse tekme yumruk ve sopalarla saldırdı.

,Araçta hasar meydana gelirken, olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.