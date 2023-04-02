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Gaziosmanpaşa'da iki grup arasında silahlı bıçaklı kavga

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#İSTANBUL#Kavga#Polis
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2023 10:10

GAZİOSMANPAŞA'da iki grup, gündüz saatlerinde parkta sopa ve kemerlerle kavga etti. Gece saatlerinde yine bir araya gelen gruptakiler, silah ve bıçaklarla birbirilerine saldırdı. O anlar kameralara yansıdı.

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Olay, dün öğlen saatlerinde Gaziosmanpaşa Mevlana Mahallesi'nde bulunan Fetih Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önce anlaşmazlık bulunan yabancı uyruklu iki grup, parkta bir araya geldi. Burada bir süre sözlü tartışma yaşayan taraflar daha sonra kavgaya tutuştu. Taraflardan biri araçta bulunan sopaları alarak, karşı gruba saldırmaya başladı. Saldırıya uğrayan gruptakiler ise, kemerlerini çıkarıp karşılık verdi. Kavga çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sona erdi.

KAVGA SİLAH VE BIÇAKLARLA GECE DE SÜRDÜ

Gündüz çıkan kavganın ardından gece tekrar bir araya gelen grup, bu kez de silah ve bıçak kullanarak kavgayı sürdürdü. Mahallede silah sesleri yankılanırken, çevredekilerin kaçışı ve çığlıkları kamera görüntülerine yansıdı. Polisin müdahale ettiği Kavga sırasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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#İSTANBUL#Kavga#Polis

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