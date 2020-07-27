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İstanbul DHA
Haber Giriş: 27.07.2020 - 17:16,Son Güncelleme:

Gaziosmanpaşa'da iki aracı kundaklayan şüpheli kamerada

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Gaziosmanpaşa'da iki aracı kundaklayan şüpheli kamerada
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GAZİOSMANPAŞA'da iki aracı yakan şüpheli yakalandı.

Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta gece saatlerinde park halindeki iki araç yakıldı. Güvenlik kamerası görüntülerini incelemeyen polis, şüpheliyi belirledi. Yapılan çalışma sonucu Yunus C. (24) gözaltına alındı.

Yunus C. çıkarıldığı mahkemece "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan tutuklandı.

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