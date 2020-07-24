MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGaziosmanpaşa'da iki aile arasında silahlı kavga
GeriGündem Gaziosmanpaşa'da iki aile arasında silahlı kavga
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Şahin BOZKURT-Ali ABLAY/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 24.07.2020 - 17:13,Son Güncelleme:

Gaziosmanpaşa'da iki aile arasında silahlı kavga

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gaziosmanpaşa'da iki aile arasında silahlı kavga
Abone Olgoogle-news

Gaziosmanpaşa'da iddiaya göre boşanma meselesi sebebiyle iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada damadın babası ve sokakta bulunan bir kişi yaralandı. Olay sonrası sokağa ve hastaneye çok sayıda zırhlı araç ve çevik kuvvet sevk edildi.

Olay saat 14.00 sıralarında Karayolları Mahallesi 615 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boşanma meselesi sebebiyle iki aile bugün bir araya geldi. Taraflardan biri boşanmaya karşı çıkarken, diğer taraf iddiaya göre çiftin ayrılmasını istedi. Aileler arasında başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Birbirlerine saldıran taraflar, otomobillerin camlarını kırdı. Gelinin amcası S.Ç., belinden çıkardığı silahla karşı tarafa ateş açtı. Açılan ateş sonucu damadın babası ve sokakta bulunan bir kişi yaralandı. 2 kişiyi yaralayan saldırgan kaçarak uzaklaştı.

HASTANEYE ÖZEL HAREKAT VE ÇEVİK KUVVET SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kavgayı duyan ailelerin yakınları hastaneye akın etti. Hastanenin acil servis bölümüne önlem amaçlı zırhlı araçlar ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Polisin olay hakkındaki çalışması devam ediyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle