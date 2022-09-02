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Gaziosmanpaşa'da garsona silahlı saldırı kamerada

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#Saldırı#Silah#Garson
Gaziosmanpaşada garsona silahlı saldırı kamerada
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2022 10:55

Gaziosmanpaşa'da çalıştığı kafenin önünde arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada silahlı saldırıya uğrayan garson yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, Gaziosmanpaşa Beşyüzevler'de geçen çarşamba günü gece saatlerinde meydana geldi. Bir kafede şef garson olarak çalışan kişi, kaldırımda arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada kafenin önüne gelen kişinin silahlı saldırısına uğradı. Garson ayağından yaralanırken, saldırgan olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ayağından yaralanan garsonu ambulansla hastaneye götürdü. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. 

Gaziosmanpaşada garsona silahlı saldırı kamerada



Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kaldırımda 4 kişinin sohbet ettiği sırada gelen silahlı kişi, ateş ettikten sonra uzaklaşıyor. Garsonun kaldırımda sohbet ettiği kişilerden birinin saldırı anındaki  soğukkanlı tavırları dikkat çekti.

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#Saldırı#Silah#Garson

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