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Gaziosmanpaşa'da feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar

#Trafik Kazası#Gaziosmanpaşa#Taksi
Gaziosmanpaşada feci kaza Kafa kafaya çarpıştılar

Gaziosmanpaşa'da sabah saatlerinde seyir halindeki bir taksi ile kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralananlar ambulanslar ile hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. 

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Kaza, Gaziosmanpaşa Yeni Mahalle'de saat 06.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, İsmail Bekdemir kullandığı 42 CAH 74 plakalı kamyonet ile Hüseyin Yavuz'un kullandığı 34 TFM 98 plakalı taksi Kemal Şeker Bulvarı ile Hekimsuyu Caddesi kesişiminde henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası taksi şoförü Yavuz ile ismi öğrenilemeyen bir yolcu yaralandı. Kamyonet sürücüsü şans eseri yara almazken, beraberinde ki Olcay Çetinkaya yaralandı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu itfaiye polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.  

Gaziosmanpaşada feci kaza Kafa kafaya çarpıştılar

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleleri yaparak çevre hastanelere kaldırdı. İtfaiye ekipleri de kazaya karışan taksi ile kamyonet üzerinde inceleme yaptı. Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. Kamyonet ile taksi çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.  

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Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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#Trafik Kazası#Gaziosmanpaşa#Taksi

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