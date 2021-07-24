MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGaziosmanpaşa'da feci kaza! 5 kişi yaralandı
GeriGündem Gaziosmanpaşa'da feci kaza! 5 kişi yaralandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 24.07.2021 - 21:32 | Son Güncelleme:

Gaziosmanpaşa'da feci kaza! 5 kişi yaralandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gaziosmanpaşa'da feci kaza! 5 kişi yaralandı

Gaziosmanpaşa'da freni boşalan bir kamyonetin yolcu indiren minibüse çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hekimsuyu Caddesi'nden Sultangazi istikametine giden İsmail N.'nin kullandığı 34 M 2931 plakalı hatlı minibüs, yolcu indirmek için GOP Spor Tesisleri durağında durdu.

Bu sırada arkasından gelen Ahmet Y. yönetimindeki 34 PEB 66 plakalı kamyonet, freninin boşalması nedeniyle duran minibüse çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs refüje çıkarak durdu. Yolcu minibüsünün içerisinde 2 yolcu sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkışan yolcular kurtarıldı. Yaralı 5 yolcu ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda bir süre aksayan trafik, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi