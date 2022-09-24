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GaziosmanpaÅŸa'da yaÅŸayan 32 yaÅŸÄ±ndaki 2 Ã§ocuk annesi Behice Ã‡ayÄ±roÄŸlu'na eski eltisi adeta dehÅŸeti yaÅŸattÄ±. Ã‡ayÄ±roÄŸlu, kahve iÃ§mek iÃ§in evine gelen eski eltisi Esma Ayan tarafÄ±ndan 17 kez bÄ±Ã§aklandÄ±. Bununla da yetinmeyen eski elti, genÃ§ kadÄ±nÄ±n Ã¼zerine kaynar su dÃ¶ktÃ¼. 4 Haziran'da GaziosmanpaÅŸa KarayollarÄ± Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Ã‡ayÄ±roÄŸlu Ã¶lÃ¼mden dÃ¶ndÃ¼. KomÅŸularÄ±n ihbarÄ± Ã¼zerine, olay yerine polis ve saÄŸlÄ±k ekibi sevk edildi. VÃ¼cudunda yaralar ve yanÄ±klar oluÅŸan Behice Ã‡ayÄ±roÄŸlu, yoÄŸun bakÄ±ma alÄ±ndÄ±. YaklaÅŸÄ±k 2 ay sÃ¼ren tedavinin ardÄ±ndan taburcu edilen Ã‡ayÄ±roÄŸlu'nun vÃ¼cudunda kalÄ±cÄ± yanÄ±k izleri oluÅŸtu.

Olay sonrasÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Esma Ayan, eltisi ile herhangi bir problemi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve psikolojik rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n olduÄŸunu sÃ¶yledi.

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Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada ise, Ayan'Ä±n ÅŸizofreni rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± olduÄŸu, rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle 20 EylÃ¼l'e kadar ErenkÃ¶y Ruh ve Sinir HastalÄ±klarÄ± Hastanesi'nde yatarak tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.

GaziosmanpaÅŸa 2. Sulh Ceza HakimliÄŸince Ayan hakkÄ±nda mevcut rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± sebebiyle ev hapsine alÄ±nmak ÅŸekliyle adli kontrol kararÄ± verildi.Â

"17 KEZ BIÃ‡AKLADI"

YaÅŸadÄ±ÄŸÄ± olayÄ± anlatan Behice Ã‡ayÄ±roÄŸlu, "Olay gÃ¼nÃ¼ kahve iÃ§mek iÃ§in beni aradÄ±. AkÅŸam 16.30-17.00 civarÄ±ydÄ±. Eve geldi, kahvemizi iÃ§tik. Daha sonrasÄ±nda balkona Ã§Ä±ktÄ±, iÃ§eri geldi ve faturalarÄ±mÄ± Ã¶deyip geleceÄŸim Ã§ay demle dedi. DÄ±ÅŸarÄ±ya Ã§Ä±ktÄ±, 25 dakika sonra geri geldi. KÄ±zÄ±m meyve istemiÅŸti. Ona meyve soydum, meyve bÄ±Ã§aÄŸÄ±nÄ± da tezgahÄ±n Ã¼zerinde bÄ±raktÄ±m. Daha sonra tekrar eski eltim, balkona Ã§Ä±ktÄ±. Geri gelmiÅŸ, benim arkam dÃ¶nÃ¼ktÃ¼. TezgahÄ±n Ã¼zerinde duran bÄ±Ã§aÄŸÄ± alÄ±yor. Ä°lk bÄ±Ã§ak darbemi karÄ±n boÅŸluÄŸuma yedim. Ne olduÄŸunu anlayamadan kafama vurmaya baÅŸladÄ±. Sonra yere dÃ¼ÅŸtÃ¼m ve Ä±sÄ±tÄ±cÄ±da kaynayan suyu baÅŸÄ±mdan aÅŸaÄŸÄ± dÃ¶ktÃ¼. 17 kez bÄ±Ã§akladÄ±" diye konuÅŸtu.Â

"KIZIM Ä°Ã‡Ä°N SIRA ONA DA GELECEK DEDÄ°"

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Ã‡ayÄ±roÄŸlu, "Tekrar bÄ±Ã§aklamaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada kÄ±zÄ±m geldi. Ben masanÄ±n altÄ±na kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordum o anda. KÄ±zÄ±mÄ±n ayaklarÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼nce burada durmamasÄ± gerektiÄŸini, dÄ±ÅŸarÄ±ya Ã§Ä±k dediÄŸimi hatÄ±rlÄ±yorum. KÄ±zÄ±m kapÄ±yÄ± aÃ§tÄ±, tam dÄ±ÅŸarÄ±ya Ã§Ä±kacaktÄ±, kapÄ±ya doÄŸru yÃ¶neldi. KapÄ±yÄ± kapattÄ±. KÄ±zÄ±m iÃ§in 'dÄ±ÅŸarÄ±ya Ã§Ä±kamaz, onunla iÅŸim var, sÄ±ra ona da gelecek' dedi. Bunu duyunca onun Ã¼zerine atladÄ±m. O sÄ±rada kÄ±zÄ±m kapÄ±yÄ± aÃ§tÄ± ve dÄ±ÅŸarÄ±ya Ã§Ä±ktÄ±. Beraber Ã§Ä±ÄŸlÄ±k attÄ±k" ifadelerini kullandÄ±.

"BIÃ‡AÄžI KOMÅžUNUN KAPISINA BIRAKMIÅž"

Behice Ã‡ayÄ±roÄŸlu, "Beni tekrar omzumdan yakaladÄ±. KapÄ±ya doÄŸru yÃ¶nelmiÅŸtim. Bu sefer omuzlarÄ±ma bÄ±Ã§ak vurmaya baÅŸladÄ±. KomÅŸumuzun sesini duyunca beni bÄ±raktÄ±. Ben de kendimi merdivenlerden atÄ±p komÅŸuya sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±m. O da kaÃ§madÄ± ve evde bir mÃ¼ddet bekledi. Daha sonra aÅŸaÄŸÄ±ya inmiÅŸ. Bana vurduÄŸu bÄ±Ã§aÄŸÄ± da komÅŸumuzun kapÄ±sÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne bÄ±rakÄ±p gitmiÅŸ. Oturma odamda camÄ±m aÃ§Ä±ktÄ±. KÄ±zÄ±m o korkuyla kendimi camdan da atabilirdi" diye konuÅŸtu.Â

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"TEDÄ°RGÄ°NÄ°M, KORKUYORUM"

YaklaÅŸÄ±k 2 ay tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten Behice Ã‡ayÄ±roÄŸlu, "1 ay yoÄŸun bakÄ±mda kaldÄ±m. 1 ay normal serviste kaldÄ±m ve taburcu oldum. Ã‡ok ÅŸÃ¼kÃ¼r en azÄ±ndan yÃ¼rÃ¼yebiliyorum. VÃ¼cudumda yanÄ±klara baÄŸlÄ± izler var. Onlar bir Ã¶mÃ¼r boyu benimle beraber kalacak. Her baktÄ±ÄŸÄ±mda da onu hatÄ±rlayacaÄŸÄ±m. Ã‡ok Ã¼zgÃ¼nÃ¼m. Tedirginim, korkuyorum. Kendimden Ã§ok Ã§ocuklarÄ±mÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. YarÄ±n bir gÃ¼n onlarÄ±n da karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kar diye korkuyorum. CezasÄ±z kalmasÄ±nÄ± istemiyorum. Hak ettiÄŸi cezayÄ± almasÄ±nÄ± istiyorum" dedi.Â

"ANTÄ°DEPRESAN HAPLARI KULLANDIÄžINI BÄ°LÄ°YORDUM"

Ã‡ayÄ±roÄŸlu, "Antidepresan haplarÄ± kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyorum ama herhangi bir teÅŸhis konuldu mu, konulmadÄ± mÄ± onla ilgili hiÃ§bir bilgim yok. Yani her insan gibi arada bir sinirlenmesi oluyordu ama hemen yatÄ±ÅŸÄ±yordu. BugÃ¼ne kadar hiÃ§ kavgamÄ±z olmadÄ±. O gÃ¼n de hiÃ§bir sorun yoktu. Åžu anda memlekette olduÄŸunu biliyorum. Ev hapsinden ziyade gerÃ§ekten cezasÄ±nÄ± Ã§ekmesini istiyorum. EÄŸer gerÃ§ekten akli dengesi bozuksa hastanede yatmasÄ±nÄ±, deÄŸilse de hapiste yatmasÄ±nÄ± istiyorum" diye konuÅŸtu.