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Gaziosmanpaşa'da elindeki bıçakla çocuğu gasbetti

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#Gasp#Bıçak#Gaziosmanpaşa
Gaziosmanpaşada elindeki bıçakla çocuğu gasbetti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2022 10:39

Gaziosmanpaşa'da Temel K., alışveriş yapmak için markete girerken kızı A.K'yi park ettiği araçta bıraktı. 8 yaşındaki A.K.'nin araçta yalnız olduğunu fark eden Şahin Y., A.K'ye bıçak çekerek elindeki cep telefonu gasbetti. Şikayet üzerine harekete geçen Gaziosmanpaşa İlçe Asayiş Büro amirliği ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakaladı. 

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Gaziosmanpaşa Mevlana Mahallesi'nde dün saat 15.00 sıralarında, Temel K., markete girerken, 8 yaşındaki kızı A.K'ye kendisine ait cep telefonunu vererek araçta bıraktı. Kız çocuğunun yalnız olduğunu fark eden şüpheli Şahin Y., aracın yanına geldi. Elindeki bıçakla kız çocuğunu tehdit eden şüpheli, elindeki cep telefonunu gasbederek kaçtı. Baba Temel K.'nin şikayeti üzerine güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Gaziosmanpaşa İlçe Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini belirledi. Şüpheli Şahin Y. kısa sürede gözaltına aldı. 

Gaziosmanpaşada elindeki bıçakla çocuğu gasbetti

TELEFONU SATMIŞ

Şüpheli Şahin Y.'nin gasbettiği telefonu Sultangazi Gazi Mahallesi'nde C. A. isimli bir telefoncuya sattığı belirlendi. C. A.'yı gözaltına alan polis ekipleri, gasbedilen telefona da el koydu. Şahin Y. adliyeye sevk edilirken, C.A. hakkında 'Suç eşyası satın alma' suçundan işlem yapıldı. Şüphelilerin farklı suçlardan çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi.

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#Gasp#Bıçak#Gaziosmanpaşa

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