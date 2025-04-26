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Gaziosmanpaşa'da deprem sonrası sokağa çıkan komşular arasında kavga

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#Gaziosmanpaşa#Kavga#Deprem
Gaziosmanpaşada deprem sonrası sokağa çıkan komşular arasında kavga
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2025 12:08

İstanbul’da 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Gaziosmanpaşa'da sokağa çıkan komşular arasında kavga çıktı. Taraflardan birinin elinde silah, diğerinin elinde ise bıçak olduğu görüldü. Çevredeki vatandaşlar araya girerek kavgaya müdahale etti.

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Olay, 23 Nisan Çarşamba günü saat 17.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi’nde yaşandı. İstanbul’da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından sokağa çıkan komşular arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Taraflardan birinin elinde silah, diğerinin elinde ise bıçak olduğu görüldü. Çevredeki vatandaşlar araya girerek kavgaya müdahale etti. Kavgaya karışanlardan biri, elinde bıçak bulunan kişinin elindeki bıçağı aldı. Bu sırada kavgayı ayırmaya çalışanlar, elinde silah olan kişiyi sakinleştirmeye çalıştı.

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde çevredekilerin kavgayı ayırmaya çalıştığı, taraflardan birinin diğerinin elindeki bıçağı aldığı, elinde silah bulunan kişinin ise zapt edilmeye çalışıldığı görülüyor. Kayıt yapan vatandaşın ise, "Yapmayın, çocuklar var" dediği de duyuluyor. 

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#Gaziosmanpaşa#Kavga#Deprem

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