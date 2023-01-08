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Gaziosmanpaşa'da dehşet! Başından vurdu, tehdit ederek kaçtı

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#İSTANBUL#Cinayet#Polis
Gaziosmanpaşada dehşet Başından vurdu, tehdit ederek kaçtı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2023 16:35

GAZİOSMANPAŞA'da bir kişi, iddiaya göre aile meseleleri yüzünden eski eşinin akrabası tarafından cami içinde namaz kıldığı sırada vuruldu. Ağır yaralanan H.İ.G. hastaneye kaldırıldı. C.U.'nun karakola giderek, teslim olduğu öğrenildi.

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Olay, Karadeniz Mahallesi'nde bulunan Paşaçayırı Camii'nde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre öğle namazı için camiye gelen H.İ.G. namaz kıldığı sırada daha önce eski eşinin amcaoğluyla karşılaştı. Geçmişten gelen boşanma davasındaki sorunlardan nedeniyle C.U. eski damatları H.İ.G.'yi, namaz sırasında silahla vurdu. Olay sonrası silahlı saldırıyı gerçekleştiren C.U., kaçarken, H.İ.G., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. C.U.'nun daha sonra karakola giderek teslim olduğu öğrenildi. Hastaneye kaldırılan ve ağır yaralı olan H.İ.G'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Gaziosmanpaşada dehşet Başından vurdu, tehdit ederek kaçtı

"TEHDİT EDEREK KAÇTI"

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Cami cemaatinden Ahmet Güneş, "Namaza camiye geliyor ezan okunurken bir anda panik yaşandı ne olduğunu anlamadık. İnsanlar panik içinde kaçmaya başladı. Silahlı saldırgan çevredekileri tehdit ederek kaçtı gitti. Sonra içeri girdik namaz kılarken kafasına sıkmış yatıyordu." dedi.

"BİRİSİNİN KAFASINDAN VURULDUĞUNU GÖRDÜM"

Camide namaz kılmaya gelenlerden biri, "Ezan okunurken bir el silah sesi geldi. O an yakalayın diye bir bağrışma oldu. Birisinin kafasından vurulduğunu gördüm. Herkes kaçınca ben de kaçtım dışarı çıktım." ifadesini kullandı.

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#İSTANBUL#Cinayet#Polis

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