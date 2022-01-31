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Gaziosmanpaşa'da dakikalar süren kovalamaca! Zabıta kovaladı, seyyar satıcı kamyonetiyle geri geri kaçtı

#İstanbul#Gaziosmanpaşa#Seyyar Satıcı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da kamyonetiyle meyve sebze satan seyyar satıcı, zabıtaya yakalanmamak için trafiğe aldırış etmeden dakikalarca geri geri gitti. Zabıta ile seyyar satıcının kovalamacası, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, dün öğle saatlerinde Karayolları Mahallesi, Galeri Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kamyonetiyle meyve ve sebze satan seyyar satıcı, zabıta ile karşılaştı. Zabıtaya yakalanmak isteyemeyen satıcı, trafiğe aldırış etmeden kamyonetiyle geri geri gitmeye başladı. Bunun üzerine zabıta ise seyyar satıcıyı kovalamaya devam etti.

Kaçan satıcı ile zabıta, kırmızı ışığa aldırış etmezken o anları kaydeden sürücü de kırmızı ışıkta durmayarak peşlerinden gitti. Zabıta ile seyyar satıcının dakikalarca süren kovalamacasının ardından o anları kaydeden sürücü, zabıta aracının önünü kesti. Seyyar satıcı ise geri geri gitmeye devam etti.

Gaziosmanpaşada dakikalar süren kovalamaca Zabıta kovaladı, seyyar satıcı kamyonetiyle geri geri kaçtı

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ARACIYLA ZABITANIN ÖNÜNÜ KESTİ

Zabıta aracının önünü kesen otomobildeki bir kişi, kovalamaca anlarını cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Görüntülerde araç trafiğine rağmen seyyar satıcı geri geri giderken zabıta da peşinden gidiyor. O anları kaydeden vatandaşların "Seyyar satıcı 5 dakikadır geri geri kaçıyor, zabıta da peşinde. 5 dakikadır bu şekilde kovalıyor. Halbuki inip müdahale edebilir. Adam illa birine vuracak, öyle duracaklar. Yazık, emekçi insan. Bırak, gitsin" dediği duyuluyor.

Otomobil, zabıta aracının önünü keserken, kamyonetin de geri geri gitmeye devam ettiği görülüyor.

Gaziosmanpaşada dakikalar süren kovalamaca Zabıta kovaladı, seyyar satıcı kamyonetiyle geri geri kaçtı

 

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#İstanbul#Gaziosmanpaşa#Seyyar Satıcı

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