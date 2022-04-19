Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Gaziosmanpaşa'da çocukları gizlice çekip sosyal medyada paylaşan şüpheli yakalandı

#Sosyal Medya#İSTANBUL#Gaziosmanpaşa
Gaziosmanpaşada çocukları gizlice çekip sosyal medyada paylaşan şüpheli yakalandı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da, oyun oynayan çocukları gizlice çekip sosyal medyada paylaştığı tespit edilen Pakistan uyruklu S.A. gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Büro ve Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, geçen pazar günü yabancı uyruklu şüphelinin bahçede oynayan çocukları gizlice videoya çekip sosyal medyada paylaşması üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda şüphelinin Pakistan uyruklu S.A.(24) adlı şüpheli olduğu tespit edildi. Söz konusu şüpheli bugün saat 05.45 sıralarında Ümraniye Dudullu Mahallesi Göztepe Caddesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli S.A. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gaziosmanpaşada çocukları gizlice çekip sosyal medyada paylaşan şüpheli yakalandı
'BEN TÜRKİYE'DE YENİ GELDİĞİMDEN DOLAYI PAYLAŞIMIN SUÇ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM'

Haberin Devamı

Sorgusunda görüntüleri kendisinin çektiğini söyleyen S.A.'nın "Yaklaşık 3-4 ay önce illegal yollardan İran üzerinden Doğubeyazıt'a geldim. Daha sonra İstanbul'a geldim. Gaziosmanpaşa!da açık adresini bilmediğim bir yerde yaşıyorum. Günübirlik işlerde çalışıyorum. Pasaportum ve kimlik belgem yok. Pakistan'da karıştığım herhangi bir suçum yok. Yaklaşık 3-4 gün önce Gaziosmanpaşa'da adresini bilmediğim bir yerde cep telefonum ile çekim yaparak paylaştım. Paylaşımım üzerine çok yorum alınca ben de Türkçe bilmediğimden yorumları bir arkadaşa okuttum. Arkadaşım söylemesi üzerine paylaşımı hemen sildim. Ve korktuğum için hesabı da kapattım. Ben Türkiye'ye yeni geldiğim için paylaşımın suç olduğunu bilmiyordum. Zaten videoda küçük çocukların olduğunu paylaşım yaptıktan sonra farkettim. Benim amacım öylesine görüntü çekmekti. Herhangi bir suç işleme amacım yoktu. Çok pişmanım. Paylaşımların suç olduğunu öğrendikten sonra moralim bozuldu. Ben buraya yaşamak ve çalışmak için geldim. Suç işlemek kastım ve amacım yoktur." şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

Gaziosmanpaşa'da çocukları gizlice çekip paylaşan Pakistan uyruklu yakalandıİstanbul Gaziosmanpaşa'da, oyun oynayan çocukları gizlice çekip sosyal medyada paylaştığı tespit edilen Pakistan uyruklu S.A. gözaltına alındı.
daha fazla video içinGaziosmanpaşa'da çocukları gizlice çekip paylaşan Pakistan uyruklu yakalandı

Gözden Kaçmasın

FETÖ’cü trollerin göçmen oyunuFETÖ’cü trollerin 'göçmen' oyunuHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Bakan Bilgin emekli ikramiye tutarını ve ödeme tarihini açıkladıBakan Bilgin emekli ikramiye tutarını ve ödeme tarihini açıkladıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Sosyal Medya#İSTANBUL#Gaziosmanpaşa

BAKMADAN GEÇME!

Her 6 kişiden biri baş ağrısı çekiyor Hangi tür baş ağrıları tehlikeli

Her 6 kişiden biri baş ağrısı çekiyor! Hangi tür baş ağrıları tehlikeli?

#Sağlık
Mecnun’un ‘Leyla’sı başkasına âşık

Mecnun’un ‘Leyla’sı başkasına âşık

#Deniz Işın
5 haftanın zirvesini gördü Altın için ‘kritik’ toplantı

5 haftanın zirvesini gördü! Altın için ‘kritik’ toplantı

#Altın Fiyatları

BAKMADAN GEÇME!

Her 6 kişiden biri baş ağrısı çekiyor Hangi tür baş ağrıları tehlikeli

Her 6 kişiden biri baş ağrısı çekiyor! Hangi tür baş ağrıları tehlikeli?

#Sağlık
Mecnun’un ‘Leyla’sı başkasına âşık

Mecnun’un ‘Leyla’sı başkasına âşık

#Deniz Işın
5 haftanın zirvesini gördü Altın için ‘kritik’ toplantı

5 haftanın zirvesini gördü! Altın için ‘kritik’ toplantı

#Altın Fiyatları