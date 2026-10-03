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Gaziosmanpaşa’da bir tahliye

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#Gaziosmanpaşa#Yolsuzluk Davası#Baki Aydöner
Gaziosmanpaşa’da bir tahliye
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2026 07:00

GAZİOSMANPAŞA Belediyesi’ne yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla görülen davada, CHP PM Üyesi Baki Aydöner’in tahliyesine karar verildi. 16 aydır tutuklu bulunan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin ise tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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Gaziosmanpaşa Belediyesi’ne yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla aralarında, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin de bulunduğu 9 sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Hakan Bahçetepe ile eski CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner ile tutuksuz sanıklar Aziz İhsan Aktaş, Aziz Lal, Gözde Bahçetepe, Gürkan Dölekli, Özer Ayık, Seza Büyükçulha, Erdal Celal Aksoy ile avukatları katıldı.

SAVCI TALEP ETTİ

Duruşmada tutukluluğa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, Baki Aydöner’in sağlık sorunları da göz önüne alınarak tahliyesini talep etti. Bahçetepe’nin ise tutukluluk halinin devamını istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, Baki Aydöner’in tahliyesine, Hakan Bahçetepe’nin ise tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme, bilirkişi raporunun beklenmesine karar vererek duruşmayı 27 Ekim’e erteledi.

 

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#Gaziosmanpaşa#Yolsuzluk Davası#Baki Aydöner

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