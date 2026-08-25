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Gaziosmanpaşa'da ayakkabıcıda yangın: Çatıya sığınanları itfaiye kurtardı

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#Gaziosmanpaşa#Ayakkabıcı#Yangın
Gaziosmanpaşada ayakkabıcıda yangın: Çatıya sığınanları itfaiye kurtardı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2026 17:08

Gaziosmanpaşa'da yaklaşık 6 aydır kapalı olan bir ayakkabı mağazasının elektrik kofrasında çıkan yangın nedeniyle binayı yoğun duman sardı. Yoğun duman nedeniyle dışarı çıkamayarak çatıya sığınan bina sakinleri, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

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Yangın, saat 13.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi’nde bulunan ayakkabıcıda çıktı. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 6 aydır kapalı olduğu öğrenilen iş yerinin elektrik kofrasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Gaziosmanpaşada ayakkabıcıda yangın: Çatıya sığınanları itfaiye kurtardı

Alevler kısa sürede iş yerini sararken, oluşan yoğun duman bina içerisine doldu. Bu sırada dışarı çıkamayanlar, binanın çatısına sığındı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, çatıda mahsur kalanları kurtardı.

Gaziosmanpaşada ayakkabıcıda yangın: Çatıya sığınanları itfaiye kurtardı

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Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, ayakkabı mağazası kullanılamaz hale geldi. Binada da hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Gaziosmanpaşada ayakkabıcıda yangın: Çatıya sığınanları itfaiye kurtardı

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#Gaziosmanpaşa#Ayakkabıcı#Yangın

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