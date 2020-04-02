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Müge YARIMBATMAN - Kubilay ÖZEV / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 02.04.2020 - 16:21,Son Güncelleme:/

Gaziosmanpaşa'da aç kalan güvercinleri unutmadı

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Gaziosmanpaşa'da aç kalan güvercinleri unutmadı
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KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında 'evde kal' çağrılarının ardından, Gaziosmanpaşa'da büyük çoğunluğun çağrılara uyduğu görülürken, bir vatandaşta meydandaki güvercinleri besledi.

Koronavirüs salgınına karşı ülke genelinde 'evde kal' çağrıları yapılmaya devam ediyor. Normal şartlarda günün her saati yoğun olan Gaziosmanpaşa Meydanı'nda az sayıda vatandaş vardı. Bazı vatandaşlar dışarı çıkarken maske ve eldiven takarak önlemlerini aldı. Bazı vatandaşlar ise hiçbir önlem almazken, bankamatikten para çekmek isteyenlerin oluşturduğu kuyruk dikkat çekti. Gaziosmanpaşa'da oturan ve kuşları beslemek için dışarı çıkan İsmail Marangoz, "Kuşlara yem atmak ve eczane ile bakkal işlerini halletmek için çıktım. 15-20 dakikalık işler, yoksa çıkacağımız yok ama yine de bir yoğunluk var. Nasıl uyaracaksın, 'sana ne' der gibi bakıyorlar. 1 metrelik bir mesafe de söz konusu ama kimsenin buna aldırış ettiği yok" dedi.

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