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Gaziosmanpaşa'da 15 yaşındaki çocuğu öldürmüşlerdi! 5 şüpheli adliyede

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#Gaziosmanpaşa #Cinayet#Çocuk Cinayeti
Gaziosmanpaşada 15 yaşındaki çocuğu öldürmüşlerdi 5 şüpheli adliyede
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2024 15:30

İstanbul Gaziosmanpaşa'da çocuk parkında 15 yaşındaki Suriyeli Abdüllatif Davvara'nın tabancayla vurularak öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin suçlarını itiraf ettikleri, aynı bölgede bir grupla kavga ettiklerini olayı bu kavganın intikamını almak için gerçekleştirdiklerini söyledikleri öğrenildi.

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Gaziosmanpaşa Yeni Mahalle'de 21 Eylül Cumartesi günü meydana gelen olayda çocuk parkında arkadaşıyla oturan Suriyeli Abdüllatif Davvara, o sırada parka gelen motosiklet kasklı iki şüphelinin silahlı saldırısına uğramıştı.

Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, şüpheliler olay yerinden kaçmıştı. Polis tarafından başlatılan çalışmada aralarında olayı gerçekleştiren K.C.Ö. (18) ve F.C.U.'nun (18) da bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerle birlikte olayda kullanıldığı değerlendirilen iki ruhsatsız tabanca ile bir motosiklet de ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüphelilerin suçlarını itiraf ettikleri, aynı bölgede bir grupla kavga ettiklerini olayı bu kavganın intikamını almak için gerçekleştirdiklerini söyledikleri öğrenildi.

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5 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler K.C.Ö., F.C.U, ile yardım ve yataklık suçundan gözaltına alınan Ö.C.U (20), R.K.(23), M.T. (18) adliyeye sevk edildiler.

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#Gaziosmanpaşa #Cinayet#Çocuk Cinayeti

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