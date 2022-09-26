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Gaziosmanpaşa'da 120 kaçak göçmen yakalandı

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#İstanbul#Gaziosmanpaşa #Kaçak Göçmen
Gaziosmanpaşada 120 kaçak göçmen yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2022 09:16

Gaziosmanpaşa'da kamyon kasasından sokağa dağılan kaçak göçmenlerin görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından düzenlenen operasyonda 120 kaçak göçmen yakalandı. Yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Gaziosmanpaşa'da dün gece saatlerinde kaçak göçmenler kamyon kasasından inerek sokaklara dağıldı. Bu anlara ait görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından polis ekipleri, çalışma başlattı.

Karadeniz Mahallesi'nde bir cadde üzerinde durdurulan minibüste kaçak göçmenler ve M.E. ve B.K. isimli yabancı uyruklu şüpheliler yakalandı.

Gaziosmanpaşada 120 kaçak göçmen yakalandı

İlçe genelindeki denetimlerde, 33 Afganistan uyruklu, 21 Pakistan uyruklu, 61 Suriye uyruklu, 3 Bangladeş uyruklu, 1 Angola uyruklu ve 1 Azeri uyruklu olmak üzere toplam 120 kaçak göçmen yakalandı.

M.E. ve B.K. isimli yabancı uyruklu şüpheliler ise "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca Adli Kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. 120 kaçak göçmen sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

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#İstanbul#Gaziosmanpaşa #Kaçak Göçmen

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