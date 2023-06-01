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Gaziosmanpaşa CHP mahalle bürosuna saldırıya 3 gözaltı

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#İstanbul#Gaziosmanpaşa #CHP
Gaziosmanpaşa CHP mahalle bürosuna saldırıya 3 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2023 09:52

İstanbul Kaymakamlığı, Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan CHP Mahalle Temsilciliği'ne yapılan silahlı saldırıyla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığını açıklarken olayın mülkiyet sahibinin husumetlisi E.C.I. tarafından gerçekleştirildiği kaydedildi.

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Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan CHP Mahalle Temsilciliği Bürosuna geçen Pazartesi günü düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, olayla ilgili şüpheli Ö.A., E.C. ve 18 yaşından küçük Ş.A.T.'nın yakalandığı belirtildi.

Olayın ise mülkiyet sahibinin husumetlisi E.C.I. tarafından gerçekleştirildiğinin tespit edildiği kaydedildi. E.C.I'yı yakalamak için çalışmaların devam ettiği vurgulanırken adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.C. ve Ş.A.T. hakkında adli kontrol kararı verildiği belirtildi.

Ö.A.'nın ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ifade edildi.

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#İstanbul#Gaziosmanpaşa #CHP

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