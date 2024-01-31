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Gazinoda kanlı gece: 1 ölü 1 yaralı

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#Sarıyer#Gazino#Tuzla
Gazinoda kanlı gece: 1 ölü 1 yaralı
Çetin AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2024 07:00

Sarıyer Huzur Mahallesi’ndeki Beyaz Saray Gazinosu adlı eğlence mekanına zaman zaman giden Yusuf H., iddiaya göre, burada konsomatris olarak çalışan B.S.’ye âşık oldu.

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B.S.’ye âşık olduktan sonra da sık sık eğlence mekânına gitmeye başladı. Önceki gece de yine eğlence mekânına giderek bir masaya oturdu. Gece saat 03.00 sıralarında âşık olduğu B.S. başka bir masadaki kişilerle oturuyordu. Alkol alan Yusuf H., garsona B.S.’yi işaret ederek masaya gelmesini söylemesini istedi. Garson, B.S.’nin yanına giderek Yusuf H.’nin talebini iletti. B.S., Yusuf H.’nin masasına gelmedi. Masadakiler de Yusuf H.’ye tepki gösterdi. B.S.’nin masasına gelmemesine ve yanındaki kişilerin tepki göstermesine öfkelenen Yusuf H. yanındaki tabancasını çıkararak masaya yöneldi ve masada oturan Ömer Danış ile kuzeni Yunus Danış’a kurşun yağdırdı. Yusuf H. kaçarken, Ömer Danış ve Yunus Danış aldıkları kurşun darbeleriyle ağır yaralandı.

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Gazinoda kanlı gece: 1 ölü 1 yaralı

Yunus Danış - Ömer Danış

TUZLA’DA YAKALANDI

Gazino görevlileri hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gazinoya gelen sağlık ekipleri Ömer Danış ve Yunus Danış’ı hastaneye götürdü. Ömer Danış hayatını kaybederken, ağır yaralı Yunus Danış’ın tedavisinin sürdüğü belirtildi. Yusuf H. de olayın ardından kaçtığı Tuzla’da yakalanarak gözaltına alındı.

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#Sarıyer#Gazino#Tuzla

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