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Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın hakaret davasında ABD'den gelecek cevap beklenecek

#İzmir#Gaziemir#Halil Arda
Gaziemir Belediye Başkanı Halil Ardanın hakaret davasında ABDden gelecek cevap beklenecek

İzmir Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sosyal medya paylaşımları yaptığı iddiasıyla açılan davada Facebook'un ABD'de bulunan merkezinden gelen yazıda söz konusu hesap adresine (URL) ulaşılamadığı belirtildi. Mahkeme, ABD'ye yeni hesap adresinin gönderildiğini belirtip gelecek cevabın beklenmesine karar verdi ve duruşmayı erteledi.

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Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'ya ait olduğu öne sürülen sosyal medya hesaplarında geçen yıl ocak ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yapıldığı iddiasıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Arda'nın, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret', 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme', 'halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama', 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçlamalarıyla cezalandırılması talep edildi. İddianame İzmir 34'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.

ARDA DURUŞMAYA KATILMADI

Tutuksuz sanık Halil Arda'nın yargılanmasına bugün İzmir 34'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vekili avukat Gülşen Gezici ile sanık Belediye Başkanı Arda'nın avukatı Ayşe Zübeyde Aydın katıldı. Hakim, Facebook'un ABD'deki merkezinden yazı geldiğini ve gelen yazıda söz konusu hesap adresine ulaşılamadığı ifade etti. Hakim, Facebook'a yazılan yazıya cevap olarak URL adresinin görülmediğinin bildirildiği, bunun üzerine kendilerinin de yeni bir URL adresi ilettiklerini söyledi.

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'SANIĞIN CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Gülşen Gezici, Facebook'tan cevabın beklenmesine gerek olmadığını savundu. Gezici, "Hesap kapanmış olsa da oradaki güvenlik bölümünde sanığa ait telefon olduğu tespit edilmiştir. Yine sanığın partisindeki dava arkadaşları tanık olarak dinlenmiştir ve tanıklar da bu paylaşımı gördüklerini söylemişlerdir. Eşi de beyanında paylaşımlardan birinin yapıldığını söylemişti. Biz ara karardan dönülüp sanığın cezalandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Arda'nın avukatı ise Facebook'un cevabının beklenmesini talep etti.

Konuşmaların ardından hakim, Halil Arda'ya ait Facebook hesabına ilişkin kullanıcı ve erişim bilgilerinin temini aracılığıyla ABD'ye yazılan cevabın beklenmesine karar verip, duruşmayı erteledi.

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#İzmir#Gaziemir#Halil Arda

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