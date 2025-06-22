Gazi’de bu yıl favori yok... Birincilik ödülü 30 milyon TL

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CUMHURİYET tarihinin kesintisiz yapılan tek spor organizasyonu olan Gazi Koşusu bu yıl 99. kez düzenlenecek. 29 Haziran Pazar günü yapılacak ve sonucu merakla beklenen dev yarışta bir ilk yaşanıyor. Geçmiş yıllarda Gazi Koşusu öncesi büyük favori olan, rakiplerine karşı sivrilen birkaç at ön plana çıkardı. Bu yılki dev derbide ise birden çok favori var. Yani bu seneki yarış, tahmini en zor Gazi Koşusu olarak şimdiden tarihe geçti bile. 22 safkanın mücadele edeceği derbi için otoriteler “Bu seneki 3 yaşlı İngiliz jenerasyonu birbirine çok denk. Öyle bir yarış olacak ki kim birinci gelirse şaşırmamak lazım” diyor.

GÖZLER USTA JOKEYLERDE

Geçen senenin Gazi şampiyonu olan jokey Akın Sözen ile piste çıkacak Database, Gökhan Kocakaya ile yarışacak Zambur Aga, genç yetenek Vedat Abiş ile boy gösterecek olan Special Man, efsane Halis Karataş’ın bineceği Purosangue, Hışman Çizik ile tarihe geçmek isteyen Handsome King, derbilerin jokeyi olan Ahmet Çelik’in tercih ettiği Cutha, Özcan Yıldırım ile yarışacak Brain Brooster ve dişi safkanlardan Erhan Yavuz’un üzerinde olacağı Boon Nam, diğer rakiplerine göre bir adım öndeki isimler.

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EN PRESTİJLİ KUPA

İstanbul Veliefendi Hipodromu çim pistinde 2400 metre mesafede koşulacak olan dev yarışta, 3 yaşlı safkan İngiliz tayları, yarışçılığımızın en prestijli kupasını sahiplerine kazandırmak için piste çıkacak. Bu önemli randevunun bu yılki birincilik ikramiyesi 30 milyon TL olarak belirlendi. Yarışta ikinciye 12 milyon TL, üçüncüye 6 milyon TL, dördüncüye 3 milyon TL ve beşinciye ise 1 milyon 500 bin TL ikramiye dağıtılacak.