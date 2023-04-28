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Gaziantep'ten kaçırılan mezar taşı, ana vatanına dönüyor

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#Mehmet Nuri Ersoy#Tarihi Eser#Gaziantep
Gaziantepten kaçırılan mezar taşı, ana vatanına dönüyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2023 11:22

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gaziantep Zeugma Antik Kenti'nden kaçırılan ve M.S. 2'nci yüzyıla ait olan mezar taşının Türkiye'ye iade edileceğini duyurdu.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar sonucu, Gaziantep Zeugma Antik Kenti'nden kaçırılan ve M.S. 2'nci yüzyıla ait olan mezar steli (taşı) İtalyan makamlarıyla yapılan iş birliğiyle Türkiye'ye dönüyor. Önemli bilimsel veriler taşıyan stel, Roma Büyükelçiliği'ne teslim edilerek ait olduğu topraklara kavuşacak.

Bakan Ersoy, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanlık görevine başladığımda iadesini sağladığımız ilk tarihi eser Gaziantep Zeugma'dandı. Bugün, bu antik kentimiz kökenli bir eserin daha iadesini sağlıyor olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Tarihi eser kaçakçılığı ile mücadelemiz tüm paydaşlarımızla devam edecek" dedi.

Gaziantepten kaçırılan mezar taşı, ana vatanına dönüyor

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#Mehmet Nuri Ersoy#Tarihi Eser#Gaziantep

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