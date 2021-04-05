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Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)-
Haber Giriş: 05.04.2021 - 14:59 | Son Güncelleme:

Gaziantep'ten acı haber! 5'inci kattaki iskeleden düşerek hayatını kaybetti

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Gaziantep'ten acı haber! 5'inci kattaki iskeleden düşerek hayatını kaybetti

Gaziantep'te inşaat işçisi Ali Çiftçi (40), tadilat için çıktığı binanın 5'inci katındaki iskeleden düşerek hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Güvenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Çiftçi, 5 katlı bir apartmanın en üst katında, dış sıvasında çalışırken dengesini kaybedip iskeleden düştü. İnşaatta çalışan diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde 2 çocuk babası Ali Çiftçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftçi’nin acı haberini alarak olay yerine gelen yakınları gözyaşı döktü.

Çiftçi'nin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gaziantepten acı haber 5inci kattaki iskeleden düşerek hayatını kaybetti

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