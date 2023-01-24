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Gaziantep’teki 'yasa dışı bahis' operasyonuna 4 tutuklama

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#GAZİANTEP#Polis#Dolandırıcı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2023 13:22

GAZİANTEP’te yasa dışı bahis oynatıp haksız kazanç sağlayan 16 kişiden 4’ü tutuklandı.

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Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis oynattıkları gerekçesiyle 16 kişi hakkında, gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bahis oynatarak haksız kazanç elde eden şebeke üyelerine yönelik 20 Ocak günü operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklanırken, 9’u adli kontrol, 3’ü ise savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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#GAZİANTEP#Polis#Dolandırıcı

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