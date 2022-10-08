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Gaziantep'teki vahşet... İki aylık bebeğin katil zanlısı annesi çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Gaziantep#Bebek Cinayeti#Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2022 14:58

Gaziantep'te bıçaklanarak öldürülen iki aylık bebeğin katil zanlısının annesi olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden anne, bebeğini başkalarının öldürmesinden çekindiğini için öldürmüş olabileceğini ve olay anını tam olarak hatırlamadığını söyledi.

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Olay, dün öğle saatlerine doğru Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Yeşilevler Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana gelmişti. İddiaya göre, baba işteyken evde bulunan anne Nazlı Ş. (27) ve 2 aylık bebeği Mustafa'dan haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmuş, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, evde bulunan 2 aylık Mustafa bebeğin bıçaklanarak öldürüldüğünü, anne Nazlı Ş.'nin ise hafif yaralı olduğunu belirlemişti.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan olayın ardından hastaneye kaldırılan anne Nazlı Ş., tamamlanan tedavisinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından emniyete götürüldü.

Emniyette sorguya alınan anne, sorgusunda bebeğini öldürdüğünü itiraf etti. Anne Nazlı Ş. emniyetteki ifadesinde çocukluğundan bu yana psikolojik sorunlar yaşadığını iddia ederek bebeğini başkalarının öldürmesinden çekindiği için öldürmüş olabileceğini ve olay anını tam olarak hatırlamadığını söyledi.

Gaziantepteki vahşet... İki aylık bebeğin katil zanlısı annesi çıktı

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KATİL ZANLISI ANNE, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

emniyetteki sorgusunun ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın ise sürdüğü öğrenildi.

Gaziantepteki vahşet... İki aylık bebeğin katil zanlısı annesi çıktı

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#Gaziantep#Bebek Cinayeti#Cinayet

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