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Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonlarında 39 tutuklama

#Gaziantep#Polis#Operasyon
Gaziantepteki uyuşturucu operasyonlarında 39 tutuklama

GAZİANTEP'te, polis ekiplerince son 1 hafta içinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarda gözaltına alınan 389 şüpheliden 39'u, mahkemece tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, son 1 haftada uyuşturucu ticareti ile kullanımının engellenmesine yönelik çok sayıda operasyon düzenledi. Özel harekat ekiplerinin de desteğiyle kentin çeşitli semtlerindeki operasyonlarda 389 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda; 3 kilo 59 gram bonzai, 1 kilo 196 gram esrar, 359 gram metamfetamin, 131 gram eroin, 106 uyuşturucu hap, 5 hassas terazi ile 1 tabanca ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 39'u, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 350'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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#Gaziantep#Polis#Operasyon

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