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Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonlarında 23 tutuklama

#GAZİANTEP#Polis#Narkkotik

GAZİANTEP'te polis ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik son bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 264 şüpheliden 23'ü tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde son bir haftada uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyonlar düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda 8 kilo 928 gram metamfetamin, 3 kilo 625 gram esrar, 238 kök kenevir, 182 uyuşturucu hap, 160 gram eroin, 60 gram bonzai ve 4 hassas terazi geçirildi, 264 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 23'ü tutuklanırken, 241'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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#GAZİANTEP#Polis#Narkkotik

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