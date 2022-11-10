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Gaziantep'teki silahlı PTT soygunu kamerada

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#Gaziantep#PTT#Soygun
Gaziantepteki silahlı PTT soygunu kamerada
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2022 14:52

Gaziantep'te, PTT şubesine giren M.Ç., tehditle 10 bin lira alarak kaçtı. Güvenlik kamerasının kaydettiği olay sonrası kaçtığı İstanbul'da yakalanan şüpheli tutuklandı.

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Olay, 31 Ekim akşam saatlerinde Kayaönü Mahallesi’nde meydana geldi. PTT şubesine gelen M.Ç., vezneye yönelip belindeki tabancayı çıkartarak görevliden kasadaki paraları istedi. Tehdit üzerine görevli kasada bulunan 10 bin TL’yi soyguncuya verip, polis ekiplerine bilgi verdi. Şüpheli parayı aldıktan sonra kaçarken, polis ekipleri, görevlilerin ifadesine başvurup çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Gaziantepteki silahlı PTT soygunu kamerada

Soruşturmayı derinleştiren Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden M.Ç.'nin olayın ardından kentten kaçtığını belirledi. M.Ç., İstanbul'da gizlendiği adrese düzenlenen baskınla yakalandı. Gaziantep'e getirilen M.Ç., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Gaziantepteki silahlı PTT soygunu kamerada

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OLAY ANI KAMERADA

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde M.Ç.’nin silah ile içeriye girip görevliye doğrulttuğu ve görevlinin kasadaki paraları poşete doldurma anları yer alırken, şüphelinin parayı aldıktan sonra görevliyi silah zoru ile yere yatırdığı görüldü.

Gaziantepteki silahlı PTT soygunu kamerada

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#Gaziantep#PTT#Soygun

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