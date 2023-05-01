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Gaziantep'teki kutlamalarda Memleket Partililer ile CHP'liler arasında kavga

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#Gaziantep#CHP#Memleket Partisi
Gaziantepteki kutlamalarda Memleket Partililer ile CHPliler arasında kavga
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2023 14:23

Gaziantep'te 1 Mayıs kutlamaları sonrası Memleket Partili ve CHP'li 2 grup arasında çıkan tartışma, tekmeli-tokatlı kavgaya dönüştü. Polisin araya girmesi ile gerginlik sona erdi.

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Kentte polis ekipleri, sabah saatlerinden itibaren 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları için Kırkayak Parkı'nda önlemler aldı. Sivil toplum örgütleri ile siyasi parti üyeleri de kutlama alanına yürüyüş yaparak geldi. Üst aramasının ardından alana giren işçiler, sloganlar atarak halay çekti. Katılımcılara seslenen sendika temsilcileri, işçilerin dayanışma içerisinde olması gerektiğini belirtti. Kutlamaların sonunda Memleket Partili ve CHP'li 2 grup arasında partilerine ait bayrakların birbirlerinin önüne geçtiği iddiasıyla tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede tekme- tokat kavgaya dönüştü. Gerginlik, görevli polislerin araya girmesiyle sonlandırıldı.

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#Gaziantep#CHP#Memleket Partisi

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