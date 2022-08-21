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Gaziantep'teki kazada hayatını kaybeden baba ile oğlu son yolculuğuna uğurlandı

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#İstanbul#Gaziantep#Yusuf Birdal
Gaziantepteki kazada hayatını kaybeden baba ile oğlu son yolculuğuna uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2022 17:12

Gaziantep - Nizip Otoyolu'ndaki kazada hayatını kaybeden baba Yusuf Birdal (50) ve oğlu Aziz Birdal (21) İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

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Gaziantep - Nizip Otoyolu'nda hayatını kaybeden 16 kişi arasında yer alan baba Yusuf Birdal ve oğlu Aziz Birdal'ın cenazeleri İstanbul'a getirildi. Baba ile oğlun Arnavutköy Bolluca Mahallesi'ndeki evlerinin önüne taziye çadırı kuruldu. Aile üyeleri burada taziyeleri kabul etti.

Gaziantepteki kazada hayatını kaybeden baba ile oğlu son yolculuğuna uğurlandı

Bolluca Merkez Camii'ne getirilen baba ve oğlu için öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından baba ile oğlunun cenazesi helallik için evlerinin önüne getirildi. Baba Yusuf Birdal ile oğlu Aziz Birdal Bolluca Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Gaziantepteki kazada hayatını kaybeden baba ile oğlu son yolculuğuna uğurlandı

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"ARKADAN GELEN OTOBÜS YOLDAKİ YAĞDAN DOLAYI KAYMIŞ"

Yusuf Birdal'ın halasının oğlu Zeki Demirhan, "Diyarbakır'a tekstil için gidiyormuş. Bu yolda giderken kaza yapıyorlar. Kazaya müdahale için ekipler geliyor, bu sırada da arkadan gelen otobüs yoldaki yağdan dolayı kayıyor, bunlara çarpıyor. Bizim arabadan yağ sızmış diyorlar ama orası henüz net değil. Acımız büyük, iki çocuğu vardı. Bunlardan biri de rahmetli olan" dedi. 

Gaziantepteki kazada hayatını kaybeden baba ile oğlu son yolculuğuna uğurlandı

 

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#İstanbul#Gaziantep#Yusuf Birdal

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