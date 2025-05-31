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Gaziantep'teki kadın cinayetinde kan donduran detaylar! Anne, vahşeti itiraf etti: Kızını boğarak öldürmüş

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#Gaziantep#Asiye Baytap#Kadın Cinayeti
Gaziantepteki kadın cinayetinde kan donduran detaylar Anne, vahşeti itiraf etti: Kızını boğarak öldürmüş
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2025 13:20

Gaziantep'te evde boğularak öldürülmüş halde bulunan 3 çocuk annesi Asiye Baytap'ın (25) katil zanlısı olarak annesi, babası ve 2 kardeşi gözaltına alındı. Cinayet Büro ekiplerinin çalışması sonucu suçunu itiraf eden anne Tülay S. kızını boğarak öldürdüğünü söyledi. Katil zanlısı anne ile diğer aile üyeleri adliyeye sevk edildi.

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Olay, dün sabah saatlerinde Oğuzeli ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinde 3 çocuğu ile yaşayan ve bir okulda temizlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen Asiye Baytap (25), sabah saatlerinde yakınları tarafından evde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen ekiplerin ilk incelemesinde kadının boğularak öldürüldüğü tespit edildi.

Gaziantepteki kadın cinayetinde kan donduran detaylar Anne, vahşeti itiraf etti: Kızını boğarak öldürmüş

ŞÜPHELİ OLARAK MAKTÜLÜN ANNESİ, BABASI VE 2 KARDEŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öldürülen Baytap'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilirken Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Soruşturmanın ardından maktulün katil zanlısı olarak anne Tülay S. ve baba Ümmet S. ile kardeşleri M.S. ve S.S. gözaltına alındı.

Gaziantepteki kadın cinayetinde kan donduran detaylar Anne, vahşeti itiraf etti: Kızını boğarak öldürmüş

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AİLE ÜYELERİ CİNAYETİ İTİRAF ETTİ, ANNE KIZINI KENDİSİNİN BOĞDUĞUNU SÖYLEDİ

Gözaltında cinayet büro amirliği ekiplerince çapraz sorguya alınan aile üyeleri, cinayeti yaşanan aile içi kavga sonrası işlediklerini itiraf etti. Anne Tülay S. ise kızını kendisinin boğduğunu söyledi.

Baş katil zanlısı anne Tülay S. ile diğer zanlılar baba Ümmet S. ve kardeşler M.S. ve S.S., emniyette tamamlanan işlemlerin ve sağlık kontrollerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Gaziantepteki kadın cinayetinde kan donduran detaylar Anne, vahşeti itiraf etti: Kızını boğarak öldürmüş

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#Gaziantep#Asiye Baytap#Kadın Cinayeti

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