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Gaziantep'teki görüntüler tepki çekmişti: Uzun namlulu silahlarla poz veren kişiler adliyeye sevk edildi

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#Gaziantep#Silah#Çete
Gaziantepteki görüntüler tepki çekmişti: Uzun namlulu silahlarla poz veren kişiler adliyeye sevk edildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2024 12:49

Gaziantep'te, sokak ortasında uzun namlulu silahlarla poz verip, husumetlilerine tehdit eden 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçundan adliyeye sevk edildi.

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Kentte 26 Eylül'de, sokakta ellerinde tüfeklerle poz verip husumetlilerini tehdit eden ve o anları sosyal medyada paylaşan şüphelilere yönelik polis çalışma başlattı.

Gaziantepteki görüntüler tepki çekmişti: Uzun namlulu silahlarla poz veren kişiler adliyeye sevk edildi

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, B.A., S.D., Y.S., A.D., A.Ç., E.A. ve H.H.K. yakalandı. Şüphelilerin daha önce 6 silahlı baskın ve yaralama, 3 tehdit ve 3 başkasına ait kimlik kullanma suçlarını işledikleri belirlendi.

Gaziantepteki görüntüler tepki çekmişti: Uzun namlulu silahlarla poz veren kişiler adliyeye sevk edildi

Şüphelilerin sorgusunda olayla ilgisi olduğu belirlenen 5 şüpheli daha gözaltına alındı. 12 şüphelinin adreslerindeki aramalarda 1 tabanca, 1 tüfek, 19 fişek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

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Gaziantepteki görüntüler tepki çekmişti: Uzun namlulu silahlarla poz veren kişiler adliyeye sevk edildi

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçundan adliyeye sevk edildi.

Gaziantepteki görüntüler tepki çekmişti: Uzun namlulu silahlarla poz veren kişiler adliyeye sevk edildi

 

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#Gaziantep#Silah#Çete

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