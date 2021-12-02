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Gaziantep'teki görüntüler infial yaratmıştı! Cihan bebekten haber var

#Gaziantep#Bebek#Şiddet
Gaziantepteki görüntüler infial yaratmıştı Cihan bebekten haber var

Gaziantep'te, ağlarken babası Yunus Göç tarafından dövülen 2 aylık Cihan bebeğin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Hastaneden yapılan açıklamada 2 aylık Cihan bebeğin hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.

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Kahvelipınar Mahallesi'nde 29 Kasım'da meydana gelen olayda, fabrika işçisi Yunus Göç, 2 aylık Cihan bebeği ağlarken dövdü. Şiddet görüntüleri tepki toplarken, hastaneye kaldırılan Cihan bebek, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Gözaltına alınan ve bebeği ağlamasına sinirlenerek dövdüğünü söyleyen baba Yunus Göç, mahkemece tutuklandı. Babasının dövmesiyle beyin kanaması geçirdiği anlaşılan ve hala kentteki özel hastanede tedavisi süren Cihan bebeğin öldüğü iddiası sosyal medyada yer aldı. Bunun üzerine Cihan bebeğin tedavi gördüğü hastaneden açıklama yapıldı.

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CİHAN BEBEK HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

Gaziantep'te, ağlarken babası Yunus Göç tarafından dövülen 2 aylık Cihan bebeğin hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi. Yoğun bakımdaki tedaviyi üstlenen Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. İsmail Demir, Cihan bebeğin yarın yapılacak son değerlendirmenin ardından servise alınacağını ve hayati tehlikeyi de kesin olarak atlattığını söyledi.

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Cihan bebeğin sağlık durumunun iyiye gittiğini anlatan İsmail Demir, "Hastamızın durumu şu anda daha iyi. Hastanemize gelişine göre gelişme kaydettik. Son tetkiklerimizin sonuçları da güzel ve yarın son bir değerlendirme daha yapacağız.

Gaziantepteki görüntüler infial yaratmıştı Cihan bebekten haber var


Bu değerlendirme sonucunda ekstra bir sorun olmazsa çocuğumuzun servise çıkma durumu olabilecek. Bunun için yarını bekleyeceğiz. Şu anda çocuğumuz kesin olarak hayati tehlikeyi atlattı, diyebiliriz” diye konuştu.

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#Gaziantep#Bebek#Şiddet

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