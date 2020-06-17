Gaziantep'teki çarşılarda yoğunluk

Gaziantep'te birçok kişinin alışveriş için akın ettiği ve çarşıların bulunduğu Gaziler Caddesi’nde yoğunluk oluştu. Maskesiz girişlere izin verilmeyen caddede, alışveriş yapanların sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. Polis ekipleri, kent merkezindeki birçok banka şubesi ve ATM önünde yoğunluk oluşturanları da sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyardı.