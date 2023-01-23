Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Gaziantep’te zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Güncelleme Tarihi:

#Gaziantep#Zincirleme Kaza#Trafik Kazası
Gaziantep’te zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2023 01:46

Gaziantep’te minibüs, hafif ticari araç ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada Kamil Akgün (50) yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, akşam saatlerinde Eski Nizipyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 27 ALM 024 plakalı hafif ticari araç ile 06 BAG 967 plakalı minibüs kafa kafaya çarpıştı.

Bu sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 27 PK 004 plakalı otomobil, kaza yapan araçlara çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Gaziantep’te zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde 27 ALM 024 plakalı hafif ticari araç içerisinde bulunan Kamil Akgün’ün yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin de yaralandığını belirledi. Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Haberin Devamı

Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı. 

Gaziantep’te zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gaziantep#Zincirleme Kaza#Trafik Kazası

BAKMADAN GEÇME!

9 İDDİA 9 GERÇEK | Yüzümüzü nasıl yıkamalıyız

9 İDDİA 9 GERÇEK | Yüzümüzü nasıl yıkamalıyız?

#Sağlık
Lüks mutfakların karanlık yüzü

Lüks mutfakların karanlık yüzü

#Noma
BİR SORUDAN FAZLASI | Kardeşimin yanında hep gölgede kalıyorum, ben nerede yanlış yaptım

BİR SORUDAN FAZLASI | Kardeşimin yanında hep gölgede kalıyorum, ben nerede yanlış yaptım?

#Kardeş Kıskançlığı