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Gaziantep'te zincirleme kaza: 17 kişi yaralandı

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#Gaziantep#Zincirleme Trafik Kazası#Halk Otobüsü Kaza
Gaziantepte zincirleme kaza: 17 kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2022 18:45

Gaziantep'te TIR ile 2 halk otobüsünün karıştığı zincirleme kazada 17 kişi yaralandı. TIR'ı kaza yerinde bırakıp kaçan şoförün yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Kaza, akşam saatlerinde Aydınlar Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 27 L 7605 plakalı TIR, durakta yolcu alan Kasım G.'nin kullandığı 27 H 0307 plakalı halk otobüsüne çarptı. Halk otobüsü de önünde yolcu indiren Yusuf Y. yönetimindeki 27 H 153 plakalı halk otobüsüne çarptı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, her iki otobüste de yaralandığı belirlenen 17 kişiyi kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Yaralıların durumunun hafif olduğu öğrenilirken, polis, olayın ardından TIR'ı bırakarak kaçan şoförün yakalanması için çalışma başlattı. 

Gaziantepte zincirleme kaza: 17 kişi yaralandı

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#Gaziantep#Zincirleme Trafik Kazası#Halk Otobüsü Kaza

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