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Gaziantep’te yolcu otobüsü tırla çarpıştı: 2 ölü, 22 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Yolcu Otobüsü#Tır#Gaziantep
Gaziantep’te yolcu otobüsü tırla çarpıştı: 2 ölü, 22 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2026 05:18

Gaziantep’te yolcu otobüsünün tırla çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

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 Kaza, dün gece saatlerinde Gaziantep’in Nurdağı ilçesi mevkisinde meydana geldi. Konya-Kahta seferini yapan yolcu otobüsü Nurdağı mevkiinde tırla çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan yolcu ve otobüs personeline ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Yaralı 22 yolcu, yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada otobüs şoförü T.D. ile muavin M.S.Ç.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

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#Yolcu Otobüsü#Tır#Gaziantep

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