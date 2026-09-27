Gaziantep’te yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

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Kaza, saat 18.06’da Nurdağı ilçesine bağlı kırsal Acaroba Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Hatay ile Gaziantep arasında sefer yapan 34 HBS 100 plakalı yolcu otobüsü ile 31 AHB 98 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, polis, jandarma, AFAD, sağlık ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekibi sevk edildi.

Jandarma yolda önlem alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 7 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 16 kişi ise çevredeki hastanelere sevk edildi. Ölen ve yaralananların kimlik belirleme çalışmaları sürerken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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OTOMOBİLDEKİLERİN TAMAMI HAYATINI KAYBETTİ

Gaziantep Vali Yardımcısı İlker Eker olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Eker, daha sonra açıklama yaptı. Vali Yardımcısı İlker Eker, kazada yaşamını yitiren 7 kişinin tamamının otomobilde olduğunu ifade ederek, “Bugün maalesef ilimizde çok üzücü bir kaza meydana geldi. Saat 18.06'da Şehitkamil ilçemize bağlı Acaroba mevkisinde, eski Adana yolu üzerinde bir otomobille bir otobüsün çarpışması neticesinde ölümlü ve yaralamalı trafik kazası meydana geldi. Bizlerin ilk tespitlerine göre 7 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. 13 vatandaşımız ise hafif yaralı şekilde çeşitli hastanelerde tedavilerini görüyorlar. Kazanın oluş sebebi, otomobil sürücüsünün yanlış sollama yapması neticesinde ilk önce otobüsle çarpışması ve akabinde de takla atmasıyla sonuçlanan bir şekilde meydana geliyor. Şu an için trafik ekiplerimiz, ilgili birimlerimiz çalışmalarına devam ediyorlar. Otomobil sürücüsü dahil olmak üzere otomobil içerisinde bulunan 7 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Yaralıların tamamı otobüste ve çok şükür onların içerisinde durumu ağır olan vatandaşımız bulunmuyor. Tamamı hafif ve orta dereceli bir şekilde tedavileri devam ediyor’’ diye konuştu.

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KAZA ANI KAMERADA

Gaziantep’te yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişinin öldüğü, 16 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; otomobil ile otobüsün çarpıştığı anlar ile savrulan otomobilin şarampole devrilmesi ile otobüsün yan yattığı anlar görüldü.

CENAZELER ADLİ TIP’A KALDIRILDI

Gaziantep’te yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu yaşamını yitiren 7 kişinin cenazeleri Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Yaralı sayısı ise 16’ya yükseldi.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'TAN TAZİYE MESAJI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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İÇİŞLERİ BAKANI ÇİFTÇİ: GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gaziantep'te yolcu midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 16 kişinin yaralandığını bildirdi. Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Gaziantep'te meydana gelen elim trafik kazasında 7 vatandaşımız hayatını kaybetti, 16 vatandaşımız yaralandı. Yaralılarımızdan birinin sağlık durumu ciddiyetini koruyor. İhbarın ardından AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerimiz süratle olay yerine ulaşarak gerekli müdahaleleri gerçekleştirdi. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü kaza ve beladan korusun."

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