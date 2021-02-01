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Gündem
Mustafa KANLI- Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)
Haber Giriş: 01.02.2021 - 12:13 | Son Güncelleme:

Gaziantep'te yoğun sis

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Gaziantep'te yoğun sis
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GAZİANTEP'te etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metrenin altına düştü. Sis nedeniyle kara ve hava ulaşımında aksamalar yaşandı.

Gaziantepte yoğun sis
Kent merkezinde dün akşam saatlerinde başlayan ve artarak devam eden sis, hayatı olumsuz etkiledi Görüş mesafesi 20 metreye kadar düşünce sürücüler, araçlarının farlarını yakarak ve hızlarını düşürerek ilerlemek zorunda kaldı. Hava sıcaklığının 6 dereceye düştüğü kentte sis nedeniyle bazı uçak seferleri de iptal oldu. Havalimanına bazı uçaklar ise gecikmeli olarak iniş yaptı. Polis ekipleri, trafikte önlem alarak, sürücüleri hız yapmamaları konusunda uyardı.

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