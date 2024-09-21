Gaziantep’te ‘Yırtıcı Safari Park’ açılıyor: Serengeti’ye gitmeye gerek kalmadı

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Afrika’daki büyük aslan nüfusu ile ünlü Sergengeti Milli Parkı gibi ziyaretçilerin aslanları doğal ortamlarında görebileceği yırtıcı safari parkını açıyor.

Burç ormanındaki bir milyon 500 bin metrekarelik alanda kısa süre içinde açılacak safari park, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi’ndeki ikinci, Türkiye’nin ise ilk yırtıcı safari parkı olacak.

ASLANLAR, KAPLANLAR, LEOPARLAR...

Parkın sloganı da “Serengeti’ye kadar gitme, Gaziantep’e gel” olarak seçildi. 17 aslanlık Türkiye’nin ilk aslan sürüsünün de özgürce dolaşacağı, ziyaretçilerin korunaklı araçla onları görebileceği yakında açılması planlanan yırtıcı safari park için hazırlıklar sürüyor. Yırtıcı safari parkta, kaplanlar, leoparlar, vaşak gibi hayvanlar da yer alacak.

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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, parktaki yavrularla yakından ilgileniyor.

OTOBÜSLE SAFARİ TURLARI YAPILACAK

Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler’in Hürriyet’e verdiği bilgiye göre şu an halihazırda açık olan toynaklı ve kanatlı safari parkına sahip Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın üçüncü, dünyanın dördüncü büyük doğal yaşam merkezi ziyaretçi akınına uğruyor: “Geçen yıl merkeze beş milyon ziyaretçi geldi. Toynaklı ve kanatlıların yer aldığı safari parkta, geyikler, ceylanlar, bizonlar, devekuşları Afrika koyunları, yaklar, flamingolar, pelikanlar daha birçok vahşi hayvan serbestçe dolaşıyor. 45 kişilik otobüslerle düzenlenen safari turunda ziyaretçiler önlerinde çıkan bu hayvanları görüp fotoğraflayabiliyorlar. Geyiklerin olduğu safari park gibi yırtıcıların da safarisini yapacağız. Bu 2. safari parkımız olacak. Orada da aslanları, kaplanları yırtıcıları görmek mümkün olacak. Ziyaretçilerimiz korunaklı araçlar içinde bu aslanları, kaplanları Serengeti Milli Parkı’ndaki gibi izleyecek. Afrika’ya kadar gitmeden Türkiye’nin ilk aslan sürüsünü Gaziantep’te bizim merkezimizde görebilecekler.”

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TÜRKİYE’NİN İLK BEYAZ KAPLANI

İstanbul’da bir vatandaşın evinde kaçak olarak beslediği beyaz kaplan yavrusu da merkeze getirilmiş. Özsöyler, “Şimdi yetişkin oldu. Türkiye’nin ilk ve tek beyaz kaplanı bizde. Eğer beyaz kaplana bir eş bulursak onu da çoğaltmaya çalışacağız” diyor.

17 ASLANLIK SÜRÜ

Sudan eski Devlet Başkanı Ömer el-Beşir tarafından 2018’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a iki dişi, iki erkek aslan hediye edilmişti. Bu aslanlar da Gaziantep’e yerleştirilmişti. İsimleri de Nil, Sultan, Sudan ve Sevakin konulmuştu. Sudan ve Sultan adlı aslan çiftin geçen yıl dört yavrusu doğdu. Bu yıl yeni doğan ve 3.5 aylık olan üç yavru aslan ile sürü büyüdü. Böylece 17 aslanlık bir sürü kuruldu.