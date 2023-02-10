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Gaziantep'te yıkılan binalarla ilgili soruşturma

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#GAZİANTEP#Deprem#Afad
Gaziantepte yıkılan binalarla ilgili soruşturma
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2023 14:07

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, deprem bölgelerinde yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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Deprem bölgelerinde yıkılan binalarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında yazılı açıklama yapan Cumhuriyet Başsavcılığı, teknik bilirkişi heyetlerinin görevlendirildiğini bildirdi.

Açıklamada, "Numune alma ve bizzat alanda çalışmalara başlanılmıştır. Binaların yapımını üstlenen ve sonradan binalarda imara aykırı şekilde değişiklik yaparak yıkılmasına neden olan sorumlu kişilerin tespiti konusunda ilgili kurumlarla yazışmalar yapılmıştır.

Bu kişiler yönünden gerekli tedbir durumları değerlendirilmekte, soruşturma konunun hassasiyeti de gözetilerek titizlikle ve tüm detaylarıyla sürdürülmektedir" denildi.

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#GAZİANTEP#Deprem#Afad

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