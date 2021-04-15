MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGaziantep'te yankesicilik şüphelisi kameradan yakalandı
GeriGündem Gaziantep'te yankesicilik şüphelisi kameradan yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
GAZİANTEP, (DHA)
Haber Giriş: 15.04.2021 - 09:24 | Son Güncelleme:

Gaziantep'te yankesicilik şüphelisi kameradan yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

GAZİANTEP'te aynı gün 3 kişinin cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çalan şüpheli, güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalanıp, tutuklandı.

Gaziantepte yankesicilik şüphelisi kameradan yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, salı günü 3 kişinin telefonlarının çalındığı şikayeti üzerine çalışma başlattı. Ekipler, bu kişilerin ifadesi doğrultusunda olayların yaşandığı mağaza ve marketlerdeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kimlik tespitinin ardından 3 olayın da aynı kişi tarafından gerçekleştirildiğini saptayan polis, şüpheliyi adresine düzenlediği operasyonla yakalayıp gözaltına alındı. İsmi açıklanmayan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Gaziantepte yankesicilik şüphelisi kameradan yakalandı

 

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi