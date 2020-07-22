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DHA
Haber Giriş: 22.07.2020 - 13:06,Son Güncelleme:

Gaziantep'te yangın paniği

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Gaziantep'te yangın paniği
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Gaziantep'in Nizip ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışma ile kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış sebebi araştırılırken, alevler nedeni ile yaklaşık 5 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Yangın öğle saatlerinde Nizip ilçesine bağlı Hancağız Mahallesi kırsalında başladı. Kuru otların tutuşması ile başlayan yangın kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Alevleri görenlerin ihbarı ile olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter, 10 arazöz, 30 işçi ve 2 iş makinesi sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale edilen alevler, yaklaşık 1 saat süren çalışma ile kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış sebebi araştırılırken, alevler nedeni ile yaklaşık 5 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.

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