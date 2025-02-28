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Gaziantep'te yakıt tankerinde patlama: 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Güncelleme Tarihi:

#Gaziantep#Nizip#Yakıt Tankeri
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2025 11:26

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bakımı yapılan yakıt tankerinde patlama meydana geldi. Patlamada Mehmet Horuz (45) ve Alperen Kılıçparlar (17) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

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Olay, Nizip Sanayi Sitesi 14. Cadde'de bir tanker imalathanesinde meydana geldi. Bakım için tamirciye gelen yakıt tankeri çalışma esnasında bir anda patladı. Patlamada Mehmet Horuz (45) ve Alperen Kılıçparlar (17) olay yerinde hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı.

Gaziantepte yakıt tankerinde patlama: 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Patlamanın ardından meydana gelen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.

Gaziantepte yakıt tankerinde patlama: 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

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Polis patlamayla ilgili inceleme başlattı.

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#Gaziantep#Nizip#Yakıt Tankeri

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